盤中速報 - Dogwifhat大漲10.83%，報0.56美元
鉅亨網新聞中心
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過10.83%，最新價格0.56美元，總成交量達0.36億美元，總市值5.58億美元，目前市值排名第 55 名。
近 1 日最高價：0.56美元，近 1 日最低價：0.46美元，流通供給量：998,840,090。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-37.14%
- 近 1 月：-49.63%
- 近 3 月：-49.84%
- 近 6 月：+2.35%
- 今年以來：-74.22%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大零幣大跌9.13%，報253.3美元
- 盤中速報 - 以太幣大漲8.04%，報4,137.16美元
- 盤中速報 - Arbitrum大漲8.09%，報0.34美元
- 盤中速報 - Bonk大漲8.93%，報0美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇