鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.14億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-10-12 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅61.8%；達世幣(DASH)24小時跌幅30.3%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅24.7%。

近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅51.9%；BounceBit(BB)近一週漲幅44.9%；KAVA(KAVA)近一週漲幅44.2%。