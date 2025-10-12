鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.14億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格111,200.52美元，24小時漲跌幅-0.31%；以太幣(ETH)現報價格3,813.06美元，24小時漲跌幅-0.51%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達25.14億美元；USDC(USDC)24小時成交量達25.14億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達20.51億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：Radiant Capital(RDNT)24小時跌幅61.8%；達世幣(DASH)24小時跌幅30.3%；Bella Protocol(BEL)24小時跌幅24.7%。
近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅51.9%；BounceBit(BB)近一週漲幅44.9%；KAVA(KAVA)近一週漲幅44.2%。
近一週跌幅：大零幣(ZEC)近一週跌幅76.2%；Radiant Capital(RDNT)近一週跌幅16.4%；達世幣(DASH)近一週跌幅12.4%。
