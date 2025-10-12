盤中速報 - NEAR大跌8.49%，報2.264美元
鉅亨網新聞中心
NEAR(NEAR)在過去 24 小時內跌幅超過8.49%，最新價格2.264美元，總成交量達0.86億美元，總市值28.30億美元，目前市值排名第 22 名。
近 1 日最高價：2.58美元，近 1 日最低價：2.184美元，流通供給量：1,249,836,992。
NEAR剛開始在2017年是個AI機器項目，是由微軟前軟體開發員Alexander Skidanov與Google前工程經理Ilya Polosukhin於舊金山所創立的。NEAR的通證經濟模型是圍繞NEAR通證設計的，後者是該平臺上的一種價值單元，通證持有者可憑藉NEAR通證使用NEAR平臺的應用，參與網路治理以及通過質押賺取通證獎勵。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-22.46%
- 近 1 月：-17.87%
- 近 3 月：-7.61%
- 近 6 月：+3.66%
- 今年以來：-56.62%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 達世幣大漲10.98%，報38.5美元
- 盤中速報 - Aptos大跌8.28%，報3.53美元
- 盤中速報 - 萊特幣大跌8.14%，報92.85美元
- 盤中速報 - 狗狗幣大跌8.22%，報0.18252美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇