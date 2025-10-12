search icon



鉅亨速報

盤中速報 - Dogwifhat大漲141.03%，報0.47美元

鉅亨網新聞中心


Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過141.03%，最新價格0.47美元，總成交量達1.02億美元，總市值4.67億美元，目前市值排名第 60 名。

近 1 日最高價：0.86美元，近 1 日最低價：0.06美元，流通供給量：998,840,090。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-37.48%
  • 近 1 月：-48.13%
  • 近 3 月：-50.83%
  • 近 6 月：+19.19%
  • 今年以來：-74.60%

