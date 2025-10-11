search icon



鉅亨速報

盤中速報 - Bonk大跌31.15%，報0美元

鉅亨網新聞中心


Bonk(BONK)在過去 24 小時內跌幅超過31.15%，最新價格0美元，總成交量達1.05億美元，總市值10.58億美元，目前市值排名第 37 名。

近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：80,841,339,109,825。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-8.96%
  • 近 1 月：-18.11%
  • 近 3 月：-20.14%
  • 近 6 月：+78.65%
  • 今年以來：-36.08%

