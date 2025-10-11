盤中速報 - Bonk大跌31.15%，報0美元
鉅亨網新聞中心
Bonk(BONK)在過去 24 小時內跌幅超過31.15%，最新價格0美元，總成交量達1.05億美元，總市值10.58億美元，目前市值排名第 37 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：80,841,339,109,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.96%
- 近 1 月：-18.11%
- 近 3 月：-20.14%
- 近 6 月：+78.65%
- 今年以來：-36.08%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 比特幣大跌8.01%，報112,000美元
- 盤中速報 - 以太幣經典大跌24.96%，報14.4美元
- 盤中速報 - Sei大跌23.93%，報0.21美元
- 盤中速報 - AAVE大跌17.81%，報225.1美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇