盤中速報 - Sui大跌23.78%，報2.6美元
鉅亨網新聞中心
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過23.78%，最新價格2.6美元，總成交量達4.78億美元，總市值91.40億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：3.48美元，近 1 日最低價：0.56美元，流通供給量：3,511,924,480。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.68%
- 近 1 月：-5.75%
- 近 3 月：-2.27%
- 近 6 月：+61.49%
- 今年以來：-20.37%
