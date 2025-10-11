search icon



盤中速報 - NEAR大跌13.92%，報2.462美元

鉅亨網新聞中心


NEAR(NEAR)在過去 24 小時內跌幅超過13.92%，最新價格2.462美元，總成交量達1.64億美元，總市值34.77億美元，目前市值排名第 22 名。

近 1 日最高價：3.228美元，近 1 日最低價：2.433美元，流通供給量：1,249,836,992。

NEAR剛開始在2017年是個AI機器項目，是由微軟前軟體開發員Alexander Skidanov與Google前工程經理Ilya Polosukhin於舊金山所創立的。NEAR的通證經濟模型是圍繞NEAR通證設計的，後者是該平臺上的一種價值單元，通證持有者可憑藉NEAR通證使用NEAR平臺的應用，參與網路治理以及通過質押賺取通證獎勵。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.78%
  • 近 1 月：+5.87%
  • 近 3 月：+14.79%
  • 近 6 月：+44.06%
  • 今年以來：-45.38%

