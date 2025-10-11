盤中速報 - UNI大跌9.86%，報7.02美元

Uniswap是一個自動化造市商，目標是使代幣交易自動化的同時，提升效率，降低交易風險和成本，取消用戶身份的要求，則任何人都可以為任何代幣創造交易流動性，在去中心化金融領域中流動性即可產生交易的價值，其平台治理代幣UNI則作為協定的獎勵給予平台用戶。