盤中速報 - 巨有科技(8227)大漲7.19%，報171.5元
鉅亨網新聞中心
巨有科技(8227-TW)02日10:51股價上漲11.5元，報171.5元，漲幅7.19%，成交846張。
巨有科技(8227-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計 ( ASIC )。系統單晶片設計服務 ( SoC Design Service )。系統單晶片設計用矽智財及自動化軟體工具 ( IP & EDA Tools)。
近5日股價下跌0.62%，櫃買市場加權指數下跌1.28%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+92 張
- 外資買賣超：+130 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-38 張
- 融資增減：+36 張
- 融券增減：+5 張
