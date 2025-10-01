盤中速報 - Worldcoin大漲8.28%，報1.31美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.28%，最新價格1.31美元，總成交量達0.57億美元，總市值25.63億美元，目前市值排名第 26 名。
近 1 日最高價：1.34美元，近 1 日最低價：1.2美元，流通供給量：1,967,175,405。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.12%
- 近 1 月：+45.50%
- 近 3 月：+45.67%
- 近 6 月：+55.11%
- 今年以來：-44.14%
