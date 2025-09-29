鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.12億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-29 17:15

‌



24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：SuperVerse(SUPER)24小時跌幅39.5%；大零幣(ZEC)24小時跌幅16.3%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時跌幅15.6%。

‌



近一週漲幅：SUN(SUN)近一週漲幅18.8%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅14.3%；Flamingo(FLM)近一週漲幅11.6%。