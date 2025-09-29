鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.12億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格112,038.24美元，24小時漲跌幅+2.45%；以太幣(ETH)現報價格4,123.17美元，24小時漲跌幅+3.25%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.12億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.72億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.81億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：SuperVerse(SUPER)24小時跌幅39.5%；大零幣(ZEC)24小時跌幅16.3%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時跌幅15.6%。
近一週漲幅：SUN(SUN)近一週漲幅18.8%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅14.3%；Flamingo(FLM)近一週漲幅11.6%。
近一週跌幅：ALPINE(ALPINE)近一週跌幅211%；大零幣(ZEC)近一週跌幅31.5%；Stargate Finance(STG)近一週跌幅20.5%。
