盤中速報 - 大零幣大漲16.82%，報66.3美元

Zcash使用零知識證明技術(zk-SNARK)，在交易和驗證過程中預設不揭露機密資訊，但提供用戶選擇性揭露，讓所有交易得以受到隱私和匿名的保護。Zcash可以在公鍊進行匿名且無法竄改的交易，交易發送者、接收者和交易數額等資訊都是保密的，擁有秘鑰的人才能查看，而秘鑰擁有者可以選擇性地向他人提供秘鑰。