鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過19.41億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2025-09-27 17:15

‌



24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。

24小時跌幅：ALPINE(ALPINE)24小時跌幅161%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅17.1%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時跌幅16.2%。

‌



近一週漲幅：Lista(LISTA)近一週漲幅31.4%；Dymension(DYM)近一週漲幅26.5%；Liquity(LQTY)近一週漲幅25.8%。