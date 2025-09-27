鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過19.41億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格109,172.03美元，24小時漲跌幅-0.45%；以太幣(ETH)現報價格3,976.28美元，24小時漲跌幅+1.04%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達19.41億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達16.24億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.59億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；BURGER(BURGER)24小時漲幅28.6%。
24小時跌幅：ALPINE(ALPINE)24小時跌幅161%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅17.1%；齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：Lista(LISTA)近一週漲幅31.4%；Dymension(DYM)近一週漲幅26.5%；Liquity(LQTY)近一週漲幅25.8%。
近一週跌幅：ALPINE(ALPINE)近一週跌幅8.56%；大零幣(ZEC)近一週跌幅8.53%；DEGO(DEGO)近一週跌幅7.4%。
