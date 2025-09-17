search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

投信近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心


1. 投信累計賣超 5 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、聯電 (2303-TW)、凱基金 (2883-TW)、仁寶 (2324-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基金 (2883-TW)、玉山金 (2884-TW)、仁寶 (2324-TW)、聯電 (2303-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基金 (2883-TW)、仁寶 (2324-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、仁寶 (2324-TW)、玉山金 (2884-TW)


5. 投信當日 (16) 賣超的股票
凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、仁寶 (2324-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、南亞 (1303-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
玉山金33.35-0.15%
聯電41.2+0.37%
凱基金15.15+0.00%
仁寶31.25+3.82%
中信金43.35-0.23%
南亞37.4+1.77%
群益優選非投等債9.38-0.21%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
玉山金

62.5%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
玉山金

62.5%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
玉山金

62.5%

勝率

#低檔佈局訊號

偏弱
凱基金

62.5%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty