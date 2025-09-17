投信近5日賣超個股
1. 投信累計賣超 5 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、玉山金 (2884-TW)、聯電 (2303-TW)、凱基金 (2883-TW)、仁寶 (2324-TW)
2. 投信累計賣超 4 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基金 (2883-TW)、玉山金 (2884-TW)、仁寶 (2324-TW)、聯電 (2303-TW)
3. 投信累計賣超 3 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基金 (2883-TW)、仁寶 (2324-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)
4. 投信累計賣超 2 日的股票
群益優選非投等債 (00953B-TW)、凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、仁寶 (2324-TW)、玉山金 (2884-TW)
5. 投信當日 (16) 賣超的股票
凱基金 (2883-TW)、聯電 (2303-TW)、仁寶 (2324-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、南亞 (1303-TW)
