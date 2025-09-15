盤後速報 - 中信成長高股息(00934)次交易(16)日除息0.09元，參考價19.95元
鉅亨網新聞中心
中信成長高股息(00934-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.09元。
首日參考價為19.95元，相較今日收盤價20.04元，息值合計為0.09元，股息殖利率0.44%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/09/16
|20.04
|0.088
|0.44%
|0.0
|2025/08/18
|19.58
|0.077
|0.39%
|0.0
|2025/07/16
|18.43
|0.077
|0.42%
|0.0
|2025/06/17
|17.97
|0.028
|0.16%
|0.0
|2025/05/19
|18.16
|0.026
|0.14%
|0.0
