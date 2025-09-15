search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤後速報 - 中信成長高股息(00934)次交易(16)日除息0.09元，參考價19.95元

鉅亨網新聞中心


中信成長高股息(00934-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.09元。

首日參考價為19.95元，相較今日收盤價20.04元，息值合計為0.09元，股息殖利率0.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/09/16 20.04 0.088 0.44% 0.0
2025/08/18 19.58 0.077 0.39% 0.0
2025/07/16 18.43 0.077 0.42% 0.0
2025/06/17 17.97 0.028 0.16% 0.0
2025/05/19 18.16 0.026 0.14% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
中信成長高股息20.04-0.55%

延伸閱讀



Empty