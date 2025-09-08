盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5819.09點
截至台北時間08日09:37，費城半導體上漲57.69點（或1%），暫報5819.09點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.63%
- 近 1 月：+2.27%
- 近 3 月：+14.36%
- 近 6 月：+24.45%
- 今年以來：+15.69%
焦點個股
費城半導體成分股以博通(AVGO-US)領漲。博通(AVGO-US)上漲4.24%；科林研發(LRCX-US)上漲2.77%；科磊(KLAC-US)上漲1.91%；連貫(COHR-US)上漲1.82%；輝達(NVDA-US)上漲1.5%。
部分成分股表現相對疲軟，科沃(QRVO-US)下跌2.83%；美光科技(MU-US)下跌1.13%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.93%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌0.79%；安森美半導體(ON-US)下跌0.74%。
