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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.03%，報5504.38點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間06日09:37，費城半導體下跌57.31點（或1.03%），暫報5504.38點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.1%
  • 近 1 月：-1.51%
  • 近 3 月：+27.67%
  • 近 6 月：+9.23%
  • 今年以來：+11.68%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌5.85%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌3.99%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌2.12%；和康電訊(MTSI-US)下跌2.01%；美光科技(MU-US)下跌1.92%。

部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲1.9%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲1.59%；安可(AMKR-US)上漲0.68%；安森美半導體(ON-US)上漲0.25%；博通(AVGO-US)上漲0.11%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5502.59-1.06%
超微半導體162.6168-6.71%
凌雲邏輯94.9995-9.50%
邁威爾科技75.32-1.71%
和康電訊135.36-1.40%
美光科技107.82-1.14%
連貫106.17+0.54%
萊迪思半導體56.23+0.16%
安可22.08-0.41%
安森美半導體47.1191-0.26%
博通295.865+1.00%

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