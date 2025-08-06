盤中速報 - 費城半導體大跌1.03%，報5504.38點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日09:37，費城半導體下跌57.31點（或1.03%），暫報5504.38點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.1%
- 近 1 月：-1.51%
- 近 3 月：+27.67%
- 近 6 月：+9.23%
- 今年以來：+11.68%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌5.85%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌3.99%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌2.12%；和康電訊(MTSI-US)下跌2.01%；美光科技(MU-US)下跌1.92%。
部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲1.9%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲1.59%；安可(AMKR-US)上漲0.68%；安森美半導體(ON-US)上漲0.25%；博通(AVGO-US)上漲0.11%。
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