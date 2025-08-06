投資人必看！兄妹15歲打造億級社交平台 MyYearbook案例教你如何評估市場未來潛力

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-06 14:50

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在創業投資的廣闊天地裡，成功的故事宛如璀璨星辰，而 15 歲的 Catherine Cook 與哥哥 David Cook 共同創建 MyYearbook 的經歷，無疑是其中一顆耀眼且極具傳奇色彩的星。這個原本只是數位年鑑的小創意，最後搖身一變成為坐擁數百萬用戶、以 1 億美元高價被收購的社交網絡，為創業者帶來許多寶貴經驗與深刻啟示。

投資人必看！兄妹15歲創業打造億級社交平台 MyYearbook案例教你如何評估市場未來潛力（圖：Shutterstock）

MyYearbook 的誕生，源自於一個極為具體且普遍的痛點。2005 年，15 歲的 Catherine 和 16 歲的哥哥 David 轉學後，在新環境裡苦於難以結識朋友。他們從尋找畢業紀念冊來認識同學這一行為中，敏銳地捕捉到人們在網路上分享個人資訊的需求。

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這一經驗讓兄妹檔深刻體現創業中最基礎也是最關鍵的一點，也就是發現並滿足未被滿足的市場需求，正如《經濟學原理》中市場機制原理六所闡述的，發現需求是利用市場機制的首要步驟。

專家認為，對創業投資人而言，深入挖掘用戶的痛點和潛在需求，是尋覓優質創業計畫的核心所在，像是外送平台解決人們便捷用餐需求、共享單車解決城市短程出行「最後一公里」問題，都是精準掌握市場需求的典範。

在商業模式方面，MyYearbook 從最初的數位年鑑應用逐步演變為社交網路。它透過不斷增加遊戲下載、影片上傳、青少年熱門話題線上調查等功能，吸引了大量年輕用戶。MyYearbook 後來更名為 MeetMe。

從經濟學理論中的規模經濟和範圍經濟角度來看，MyYearbook 吸引眾多用戶實現了規模經濟，拓展業務範圍達成了範圍經濟，廣告年收入高達 1000 萬美元，充分顯示當用戶規模達到一定量級後，商業模式的多元化能帶來顯著的經濟效益，也為投資人帶來豐厚回報。

此外，團隊組建和資源整合對 MyYearbook 的成功同樣功不可沒。凱瑟琳得到大哥 Geoff 的支持至關重要。

Geoff 不僅注入 25 萬美元啟動資金，這筆錢是他早年創辦網站賺取的「第一桶金」，還憑藉自身經驗，幫助聘請編程團隊，指導與風險投資家談判以及租用網絡服務器等。這凸顯了創業團隊中多元化技能和資源整合的重要性。

優秀的創業團隊，不僅要有創新想法，還必須具備技術、資金、營運等多面向能力。投資人在評估專案時，團隊的綜合素質和資源整合能力是重要的考量。

MyYearbook 以 1 億美元被收購，這起事件為創業投資者帶來更為深遠的啟示。創業者要明確企業策略方向，思考是長期獨立發展打造產業巨頭，還是在適當時機選擇被收購實現價值最大化。投資人則要精準判斷企業價值和發展潛力，不僅關注短期獲利，更要著眼於長期發展前景、市場佔有率、用戶黏性等因素，運用金融估值模型合理估值，避免投資失誤。