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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報5568.19點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間05日10:28，費城半導體下跌56.22點（或1%），暫報5568.19點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.96%
  • 近 1 月：-0.4%
  • 近 3 月：+27.91%
  • 近 6 月：+13.02%
  • 今年以來：+12.94%

焦點個股


費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領跌。格羅方德(GFS-US)下跌9.87%；芯源系統(MPWR-US)下跌4.1%；科磊(KLAC-US)下跌2.76%；台積電ADR(TSM-US)下跌2.42%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.21%。

部分成分股表現相對穩健，萊迪思半導體(LSCC-US)上漲11.45%；英特爾(INTC-US)上漲3.97%；德州儀器(TXN-US)上漲1.03%；泰瑞達(TER-US)上漲0.33%；美光科技(MU-US)上漲0.21%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5535.99-1.57%
格羅方德32.71-9.59%
芯源系統782.635-5.78%
科磊878.915-4.01%
台積電ADR231.83-3.00%
安謀控股公司135.94-2.93%
萊迪思半導體53.845+10.5%
英特爾20.205+3.62%
德州儀器184.7532+1.11%
泰瑞達105.03-0.65%
美光科技107.875+0.10%

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