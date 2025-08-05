盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報5568.19點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間05日10:28，費城半導體下跌56.22點（或1%），暫報5568.19點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.96%
- 近 1 月：-0.4%
- 近 3 月：+27.91%
- 近 6 月：+13.02%
- 今年以來：+12.94%
焦點個股
費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領跌。格羅方德(GFS-US)下跌9.87%；芯源系統(MPWR-US)下跌4.1%；科磊(KLAC-US)下跌2.76%；台積電ADR(TSM-US)下跌2.42%；安謀控股公司(ARM-US)下跌2.21%。
部分成分股表現相對穩健，萊迪思半導體(LSCC-US)上漲11.45%；英特爾(INTC-US)上漲3.97%；德州儀器(TXN-US)上漲1.03%；泰瑞達(TER-US)上漲0.33%；美光科技(MU-US)上漲0.21%。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 英特爾(INTC-US)大漲5.03%，報20.48美元
- 盤中速報 - 格羅方德(GFS-US)大跌7.17%，報33.59美元
- 盤中速報 - 萊迪思半導體(LSCC-US)大漲12.09%，報54.62美元
- 盤中速報 - 福泰製藥(VRTX-US)大跌13.32%，報409.36美元
下一篇