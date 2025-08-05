鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-05 10:00

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中國 A 股三大指數今 (5) 日聯袂開高走高，上證指數(SSEC) 開漲 0.15%，朝 3600 點大關再次進攻，深證成指 (SZI) 亦漲 0.34%，創業板也漲 0.65%，且最新數據顯示，上月 A 股開戶人數大增 71%，顯示市場熱度持續居高不下，有助「慢牛」走勢。

滬指衝鋒3600點！中國A股7月開戶數年增71% 市場看多情緒濃厚（圖：Shutterstock）

專家指出，融資餘額的成長速度、外資資金的淨流入力道以及 A 股新開戶數的變化，都是重要的觀察指標。

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中國 A 股上月新開戶數量多達 196 萬戶，較去年同期成長 71%。除 7 月外，其餘月份新開戶數也維持活躍，今年 3 月超過 300 萬戶，2 月達 284 萬戶，今年前 7 月新開戶數高達 1456 萬戶。從 2025 年市場數據來看，A 股市場日均成交額與同期新開戶數據呈正相關。

整理來看，今年 A 股波動率不如去年，但新開戶數量較去年同期活躍，反映出市場已具備一定賺錢效應，吸引越來越多資金參與。

回顧近十年，單月新開戶資料高點基本上與多頭市場拐點時間接近。2015 年上半年，A 股市場行情回暖，新開戶數據水漲船高，6 月達到新高，而當年槓桿牛市的拐點也恰好在 6 月，新開戶數據觸頂與股市重要拐點重合。

2024 年，A 股市場兩次考驗 2635 點支撐有效性，1 月至 9 月月均新開戶數維持在 150 萬戶左右，9 月下旬千點上漲行情刺激大量新股民入場，10 月新開戶數據創近年來新高，且前 9 個月大幅攀升，而 10 月正是當年新開戶數據創近年新高，且前 9 個月大幅攀升，而 10 月正是當年 A 股市場重要價格。

自 2025 年以來，A 股市場月均新開戶數據表現則較穩定，2 月跟 3 月新開戶數據一度達 300 萬戶左右，隨後市場行情逐漸低迷，新開戶數據走低，7 月才再次回暖，但未滿 200 萬戶。

專家指出，透過新開戶資料判斷股市行情拐點，可觀察某月或某幾個月新開戶資料是否突然大幅放量。若前 5 個月月均 100 萬戶，6 月飆升至 500 萬戶以上，需警惕市場行情拐點。若只是溫和放量、逐月溫和增長，市場行情表現則較健康。此外，新股民加快進場能帶來增加資金補充，但若某月份放量幅度是過去數月數倍以上，可能是股市行情拐點標誌訊號。

目前，A 股市場再次挑戰 3,600 點關口，增量資金是否充裕影響市場上行高度。去年 10 月 8 日，A 股創出 3.45 兆元天量成交，10 月日均成交額高達 2.5 兆元以上，3674 點附近聚集巨額套牢籌碼，市場向上突破需足夠增量資金補充以滿足量能條件。