滬指衝鋒3600點！中國A股7月開戶數年增71% 市場看多情緒濃厚
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
中國 A 股三大指數今 (5) 日聯袂開高走高，上證指數(SSEC) 開漲 0.15%，朝 3600 點大關再次進攻，深證成指 (SZI) 亦漲 0.34%，創業板也漲 0.65%，且最新數據顯示，上月 A 股開戶人數大增 71%，顯示市場熱度持續居高不下，有助「慢牛」走勢。
專家指出，融資餘額的成長速度、外資資金的淨流入力道以及 A 股新開戶數的變化，都是重要的觀察指標。
中國 A 股上月新開戶數量多達 196 萬戶，較去年同期成長 71%。除 7 月外，其餘月份新開戶數也維持活躍，今年 3 月超過 300 萬戶，2 月達 284 萬戶，今年前 7 月新開戶數高達 1456 萬戶。從 2025 年市場數據來看，A 股市場日均成交額與同期新開戶數據呈正相關。
整理來看，今年 A 股波動率不如去年，但新開戶數量較去年同期活躍，反映出市場已具備一定賺錢效應，吸引越來越多資金參與。
回顧近十年，單月新開戶資料高點基本上與多頭市場拐點時間接近。2015 年上半年，A 股市場行情回暖，新開戶數據水漲船高，6 月達到新高，而當年槓桿牛市的拐點也恰好在 6 月，新開戶數據觸頂與股市重要拐點重合。
2024 年，A 股市場兩次考驗 2635 點支撐有效性，1 月至 9 月月均新開戶數維持在 150 萬戶左右，9 月下旬千點上漲行情刺激大量新股民入場，10 月新開戶數據創近年來新高，且前 9 個月大幅攀升，而 10 月正是當年新開戶數據創近年新高，且前 9 個月大幅攀升，而 10 月正是當年 A 股市場重要價格。
自 2025 年以來，A 股市場月均新開戶數據表現則較穩定，2 月跟 3 月新開戶數據一度達 300 萬戶左右，隨後市場行情逐漸低迷，新開戶數據走低，7 月才再次回暖，但未滿 200 萬戶。
專家指出，透過新開戶資料判斷股市行情拐點，可觀察某月或某幾個月新開戶資料是否突然大幅放量。若前 5 個月月均 100 萬戶，6 月飆升至 500 萬戶以上，需警惕市場行情拐點。若只是溫和放量、逐月溫和增長，市場行情表現則較健康。此外，新股民加快進場能帶來增加資金補充，但若某月份放量幅度是過去數月數倍以上，可能是股市行情拐點標誌訊號。
目前，A 股市場再次挑戰 3,600 點關口，增量資金是否充裕影響市場上行高度。去年 10 月 8 日，A 股創出 3.45 兆元天量成交，10 月日均成交額高達 2.5 兆元以上，3674 點附近聚集巨額套牢籌碼，市場向上突破需足夠增量資金補充以滿足量能條件。
目前 A 股單日成交額約 1.5 兆元，顯然不夠，A 股形成真正意義上的向上突破，至少要保持 2 兆元以上的日均成交額，並有源源不斷的增量資金補充。新開戶數的後續變化也將持續影響市場對增量資金的預期與行情走向。
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