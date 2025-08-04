鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-04 17:20

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聯合國近日發布最新機構改革自查報告指車，該機構內部長期存在效率低下問題，因數據顯示，儘管聯合國體系發布的報告數量持續攀升，但實際閱讀情況卻不容樂觀。這些數據折射出的問題引發國際社會廣泛關注。

1100份僅5500人觀看！古特雷斯：聯合國系統快被報告與會議壓垮（圖：Shutterstock）

聯合國秘書長古特雷斯上周五 (1 日) 直言，過多的會議和龐大的報告量已將聯合國系統「逼至崩潰邊緣」。

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根據上述報告，去年聯合國秘書處共發布 1100 份報告，較 1990 年增長 20%，但閱讀量排名前 5% 的報告下載量僅有 5500 多次，更有五分之一的報告下載量不足 1000 次，且下載量往往高於實際閱讀量。更令人擔憂的是，去年聯合國體系共支持舉辦 2.7 萬次會議，自 2020 年以來，每份聯大決議平均字數增加 55%，安理會決議篇幅更達到 1995 年時的 3 倍之多。

今年適逢聯合國成立 80 周年，古特雷斯 3 月發起「聯合國 80 週年改革倡議」(UN80)，旨在優化營運機制，提升全球影響力。在提出改革建議時，古特雷斯強調要減少會議和報告數量，確保滿足授權要求，並建議加強協調、建立數位化授權登記系統。

值得注意的是，自查報告在指出問題的同時，也肯定了聯合國在全球發展領域的顯著成就，包括為 4.4 億兒童提供營養援助、為 5600 萬人提供社會保護、為 45% 的兒童接種疫苗以挽救 300 萬生命等。

中國常駐聯合國副代表孫磊上周五表示，聯合國改革應堅持問題導向，重點解決冗餘重複問題，特別關注發展中國家需求，推動 2030 年永續發展議程落實。