鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-04 16:20

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中國 A 股三大指數今 (4) 日集體開低走高，從今年 4 月最差周線表現反彈，上證指數(SSEC) 重新站回 20 日均線 (月線) 之上，但由於政策風險和全球不確定性依然存在，投資人將資金轉向國防和銀行股等防禦性類股。

〈陸股盤後〉三大指數反彈 軍工股領漲 滬指漲0.66%重新站回月線之上（圖：Shutterstock）

滬指今日收高 0.66% 至 3583.31 點，深證成指 (SZI) 收漲 0.46% 至 11041.56 點，創業板指收紅 0.5% 至 2334.32 點，滬深兩市成交額人民幣 1.4986 兆元，較前一交易日減少 997 億元。

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大盤方面，國防軍工類股為主要領漲族群，北方長龍、恆宇信通、愛樂達等個股漲停，貴金屬族群漲幅居前，江南新材漲停，赤峰黃金、金天鈦業、精藝股跟山東黃金等漲逾 5%，銀行股亦走強，青島銀行一度漲超 4%，滬農商行、浦發銀行、渝農商行、重慶銀行、江蘇銀行、齊魯銀行等漲逾 1%。人形機器人概念股尾盤拉升。

下跌族群方面，商貿零售表現不佳，大連友誼跟茂業商業等跌停，凱瑞德以及步步高等跌超 6%，孩子王、南寧百貨等跌超 3%。石油石化類股跌幅靠前，仁智股份跌超 3%，桐昆股份、榮盛石化、東方盛虹等個股跌超 1%。此外，保險股、影視院線股跌幅居前，幸福藍海跌超 11%。

根據 Wind 統計數據，滬深北三市共 3875 檔股票上漲，1310 檔下跌，平盤 230 檔，另據據大智慧 VIP，滬深兩市及北交所共 101 檔股票漲幅在 9% 以上，10 檔股票跌幅在 9% 以上。

中信建投表示，上周 A 股出現調整，是連漲之後市場止盈壓力和預期變化的共振。中央政治局會議和 PMI 導致市場對增量政策和順周期的預期降溫，加上聯準會 (Fed) 表態和非農就業數據波動，導致市場對降息節奏不確定性的預期升溫。美國與盟友達成經貿協定，導致市場對中美關係改善的預期降溫，但全球貨幣寬鬆和 A 股資金面充裕的環境不變，市場對牛市的預期不變。

中信建投在報告中還指出，當前市場情緒從亢奮狀態有所降溫，預計將階段性震蕩整固，也有利於 A 股慢牛行情行穩致遠。短期來看，必須關注美元指數何時再度轉弱和中美博弈進展，重點關注半導體、AI 應用、人形機器人、創新藥、有色、國防軍工、交通運輸、非銀金融等。

華泰證券則說，上周進入海內外關鍵事件頻發的「超級周」，後半周在美元指數、政策預期擾動下，市場縮量調整，但考慮到目前賺錢效應已回調至 7 月中位置、市場拋壓相對可控，短期 A 股可能進入波動率放大的平台期，局部熱點活躍或為基準情形，目前具備補漲邏輯且景氣改善持續性的蕾股主要集中於 AI、產能出清及自主可控方向。配置上，關注白色家電等跌出股息率性價比的穩健及潛力高股息品種，以及第二季業績回升且具備補漲邏輯的方向，如記憶體晶片、光纖光纜、氯鹼、航空裝備、智慧駕駛、機器人等，戰略上超配大金融、創新藥、軍工。

中泰證券預估，A 股市場將在財政貨幣「雙寬鬆」環境與結構性政策引導下，延續以估值修復為主線的結構性震蕩上行行情。穩增長政策有望改善風險偏好並抬升市場估值中樞，而企業獲利修復滯後將導致行業分化加劇，資金將聚焦於政策導向明確、景氣度較高的主線板塊。