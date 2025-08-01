盤中速報 - 費城半導體大跌3.05%，報5610.72點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間01日01:51，費城半導體下跌176.6點（或3.05%），暫報5610.72點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.65%
- 近 1 月：+4.34%
- 近 3 月：+36.81%
- 近 6 月：+15.04%
- 今年以來：+16.21%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌13.63%；高通(QCOM-US)下跌8%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌6.22%；應用材料(AMAT-US)下跌5.48%；美光科技(MU-US)下跌5.26%。
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