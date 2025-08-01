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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌3.05%，報5610.72點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間01日01:51，費城半導體下跌176.6點（或3.05%），暫報5610.72點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.65%
  • 近 1 月：+4.34%
  • 近 3 月：+36.81%
  • 近 6 月：+15.04%
  • 今年以來：+16.21%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌13.63%；高通(QCOM-US)下跌8%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌6.22%；應用材料(AMAT-US)下跌5.48%；美光科技(MU-US)下跌5.26%。

部分成分股表現相對穩健，泰瑞達(TER-US)上漲0.77%；連貫(COHR-US)上漲0.66%。

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費城半導體5578.58-3.61%
安謀控股公司139.63-14.5%
高通145.935-8.25%
Onto Innovation Inc.95.2117-6.94%
應用材料178.08-5.97%
美光科技107.45-6.35%
泰瑞達107.97+0.30%
連貫107.26+0.03%

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