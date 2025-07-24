鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-24 11:23

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期交所與財經媒體合作舉辦「114 年縱橫期海 Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽活動」，初賽於 114 年 5 月 12 日至 7 月 16 日進行，總計 47 個交易日，共吸引 48 所大專院校、286 隊共 1,029 位學生組隊報名參賽。歷經長達 2 個多月，在臺股行情變動下，競賽排名不斷更迭變化，最後競賽結果終於揭曉，接下來將有 67 隊符合資格隊伍取得進入複賽資格。

台科大奪初賽冠軍！期交所「縱橫期海大專模擬交易賽」激戰47天67隊晉級下一輪。（鉅亨網資料照）

在本次競賽的初賽階段，由臺灣科技大學資訊管理系「我們一定隊」及世新大學財務金融系的「割韭菜小分隊」與「世目以待」奪得前 3 名，展現強勁的競爭實力。此外，進入前 10 名的隊伍亦包括來自長榮大學、銘傳大學、中山大學及中原大學等校的優秀隊伍。複賽階段仍有其他具實力之隊伍共同角逐最終冠軍，整體賽況激烈，後續發展值得關注。

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「114 年縱橫期海 Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽活動」複賽將於 114 年 8 月 11 日至 10 月 15 日正式開始，複賽期間各隊仍須完成臺股期貨、小型臺指期貨、微型臺指期貨、臺指選擇權、臺灣中型 100 期貨、黃金期貨、臺幣黃金期貨及股票期貨等商品中至少 6 項，且交易天數亦須達該階段競賽期間交易日二分之一以上。