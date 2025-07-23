全面下線「零元購」！上海約談餓了麼、美團、京東等平台 要求大砍免單行銷範圍

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-23 14:40

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全面下線「零元購」！餓了麼、美團、京東等平台均已執行整改 大砍免單行銷範圍（圖：Shutterstock）

綜合《21 世紀經濟報道》、《證券時報》與《人民財訊》等陸媒報導，作為政策落實的具體回應，上海市市場監理部門同步約談餓了麼等平台。目前相關平台已執行三項整改，分別是全面下線「零元購」類促銷活動、大幅縮減免單行銷範圍，以及成立專項工作小組加強活動監控、價格管控及騎士權益保障，並強化社會監督與資訊透明度建置。

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上海相關部門將持續執行規範與發展並重的治理原則，透過強化監管措施嚴查違法行為。同時要求平台嚴格遵循法規進行促銷，確保交易真實性與商業合理性，建構消費者、商家、騎士、平台多方共贏的生態體系，全面推動餐飲服務業健康永續發展。

日前，美團、淘寶閃購、京東三大外賣平台再起戰火，「免費奶茶」「淘寶閃購」「美團免單」衝上熱搜，多個平台發放大量大額優惠券，還有平台推出「0 元喝奶茶」活動，有奶茶店員工甚至稱「一天把半年庫存都賣完了」。

外送平台「大戰」正酣，外送小哥成為意外「贏家」。「滿 25 減 24」、「滿 15 減 15」、「0 元喝奶茶」，平台發力促銷，帶動外賣、即時零售日訂單不斷刷新 8000 萬、1.2 億、1.5 億的新高，也讓外賣小哥紛紛爆單。

有外賣小哥透露，他和身邊一些騎手時薪都超過百元，以每天工作 12 小時推算，月收入破萬幾乎毫無問題，「甚至月收入 2 萬元、3 萬元都不稀奇」。他說：「平台之間的競爭，讓騎手賺到了錢，我們還是開心的。」

然而，狂歡背後的是餐飲商家，有從業人員直言稱「外賣生意 100% 依賴平台，我們的命脈完全被平台掌控」。

某輕食連鎖品牌商家老闆元元 (化名) 在接受《21 世紀經濟報道》採訪時說：「當前的外賣大戰對品牌宣傳確實有好處，但對品牌下面的加盟商來說，由於他們不熟悉遊戲規則，因此意見較大。」

今年 5 月，中國市場監管總局已經會同中央社會工作部、中央網信辦、人力資源社會保障部、商務部，針對外賣行業競爭中存在的突出問題，約談京東、美團、餓了麼等平台企業。