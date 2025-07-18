鉅亨台北資料中心 2025-07-18 09:15

‌



香港交易所周三 (16 日) 在官網發布縮短香港股票現貨市場結算週期的討論文件，正式引導市場展開相關討論，旨在與業界就調整方向及實施時間達成共識。目前，香港股票現貨市場實施 T+2 結算週期，文件提出可望將其調整為 T+1 結算。

接軌國際！港交所發布重磅文件 T+2結算週期擬改為T+1（圖：Shutterstock）

香港市場作為全球最活躍的資本市場之一，在港交所上市的公司數量超過 2600 家，今年上半年現貨市場日均交易金額超過 2400 億港元。

‌



自 1992 年實施 T+2 結算制度以來，香港市場以活躍的公司融資活動與跨國投資資金流動，建構起繁榮的金融生態圈。

不過，近年來全球主要市場結算週期變化顯著。過去 20 年來，多數市場已過渡至 T+2 週期，而當下許多市場正轉向或考慮轉向 T+1，甚至是更短週期。

根據港交所統計，目前中國、美國、加拿大等市場實施 T+1 結算，預計 2027 年，歐洲、英國及瑞士也將加入，屆時全球 88% 的股票交易將採用 T+1 或 T+0 結算週期。港交所認為，面對全球趨勢，香港必須盡快探討縮短結算週期的相關事宜。

討論文件中詳列了縮短 T+2 週期的潛在好處與挑戰，參考其他市場經驗，為市場參與者提供討論基礎。潛在好處包括提高市場效率、降低系統性風險以及與國際市場更緊密接軌，而挑戰則為時區差異、外匯轉換和更短結算時間窗口帶來的壓力，市場參與者需升級系統、實現流程自動化並協同配合。

討論文件僅涉及股票現貨市場二級交易結算，不包含一級市場。文件指出，結算週期調整通常需數年推進，並呼籲市場各方盡快參與討論。市場人士可在今年 9 月 1 日前提交建議。