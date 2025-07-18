盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5753.11點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日11:46，費城半導體上漲56.91點（或1%），暫報5753.11點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.53%
- 近 1 月：+8.14%
- 近 3 月：+47.68%
- 近 6 月：+10.33%
- 今年以來：+14.38%
焦點個股
費城半導體成分股以台積電ADR(TSM-US)領漲。台積電ADR(TSM-US)上漲3.97%；連貫(COHR-US)上漲3.34%；安謀控股公司(ARM-US)上漲3.08%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.46%；博通(AVGO-US)上漲2.41%。
部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌2.69%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌1.05%；應用材料(AMAT-US)下跌0.66%；高通(QCOM-US)下跌0.6%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.26%。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 亞培(ABT-US)大跌5.07%，報125.06美元
- 盤中速報 - 百事可樂(PEP-US)大漲5.64%，報142.98美元
- 盤中速報 - 華納兄弟探索(WBD-US)大漲5.03%，報12.64美元
- 盤中速報 - 星座能源(CEG-US)大跌5.02%，報302.02美元
下一篇