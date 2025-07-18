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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5753.11點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間17日11:46，費城半導體上漲56.91點（或1%），暫報5753.11點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.53%
  • 近 1 月：+8.14%
  • 近 3 月：+47.68%
  • 近 6 月：+10.33%
  • 今年以來：+14.38%

焦點個股


費城半導體成分股以台積電ADR(TSM-US)領漲。台積電ADR(TSM-US)上漲3.97%；連貫(COHR-US)上漲3.34%；安謀控股公司(ARM-US)上漲3.08%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.46%；博通(AVGO-US)上漲2.41%。

部分成分股表現相對疲軟，美光科技(MU-US)下跌2.69%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌1.05%；應用材料(AMAT-US)下跌0.66%；高通(QCOM-US)下跌0.6%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.26%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5748.630.92%
台積電ADR246.9+3.93%
連貫100.565+2.81%
安謀控股公司157.03+2.03%
邁威爾科技72.85+2.82%
博通287.03+2.22%
美光科技113.29-2.70%
思佳訊半導體71.58-1.77%
應用材料193.46-0.69%
高通153.07-0.65%
超捷國際74.3-0.17%

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