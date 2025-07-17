中國多地宣布：婚假延長 兩地可休30天

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-17 14:30

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中國多地近期密集提出生育支持政策，婚假延長成為熱議話題，中國已有 28 個省份提出延長婚假相關規定，且山西和甘肅的婚假最長，符合條件的夫妻可享 30 天婚假。

中國多地近期密集提出生育支持政策，婚假延長成為熱議話題。（圖：Shutterstock）

據《財聯社》周四（17 日）報導，湖北省人民政府辦公廳 7 月 14 日印發《關於加快完善生育支持政策體系更加務實有效建設生育友好型社會的若干措施》，提到全面落實國家和湖北省有關婚假、產假、護理假、育兒假等規定，多渠道統籌資金，建立合理成本共擔機制。依法辦理結婚登記的職工，在享受國家規定婚假的基礎上，延長婚假至 15 天。

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今年以來，山東、四川、湖北三省已先後宣布延長婚假。

今年 6 月，四川省衛生健康委員會官網發布《四川省人口與計劃生育條例（修正草案徵求意見稿）》，提到延長婚假假期。根據四川實際，並參考其他省份做法，由 5 天延長至 20 天，自願參加婚前醫學檢查者，再增加 5 天婚假。

今年 1 月，山東省十四屆人大常委會第十三次會議表決通過《山東省人民代表大會常務委員會關於修改 的決定》，提及依法辦理結婚登記的公民，享受婚假 15 日；參加婚前醫學檢查者，再增加婚假 3 天。這意味著山東的婚假最長為 18 天。

據統計，中國已有 28 個省份延長婚假。其中山西、甘肅最長，可享 30 天婚假。