鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-19 09:01

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自梅伊 (Teresa May) 在 2019 年 7 月在唐寧街灑淚告別算起，短短六年間，英國已經更換了五名首相。在民調、黨爭和經濟困境的多重夾擊下，一位又一位首相黯然離場，英國政治穩定性也因首相的頻繁更換而遭遇嚴峻挑戰。如今，在本月初執政剛滿一年的施凱爾正走在這條充滿荊棘的路上。

六年換5相！施凱爾稅改惹眾怒 英國能改變首相頻繁更換的命運嗎？（圖：Shutterstock）

在擔任反對黨領袖和工黨黨魁的四年多時間裡，施凱爾借助保守黨自身不穩定性的襯托，將工黨的經濟和國家安全政策向中間路線調整，重新塑造了工黨「可信賴的中左翼」形象，並把這個政黨重新帶回英國政治的中心舞台，為他贏得大選創造了條件。

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去年 7 月 5 日，施凱爾以工黨領袖身分正式出任英國首相。他上任之時，英國民眾對英國保守黨長達 14 年的執政積怨已深，留給他的是一個由保守黨遺留下來的「爛攤子」，其中包括高達 220 億英鎊的財政缺口。

在就職演說中，施凱爾表示，他的使命是「重建英國」，涵蓋重振基礎設施、改善國民保健制度、強化邊境安全等一系列目標。

為兌現這些雄心勃勃的承諾，施凱爾的政府上任後迅速提出了一系列稅收和財政政策調整。去年秋季預算中，工黨提出一項規模約 400 億英鎊的加稅計畫，包括提高資本利得稅，上調銀行附加稅等。

今年 6 月，英國政府又推出了一套被媒體稱為「史上最敢花錢」的財政方案，對醫療領域每年增加投入 290 億英鎊，將國防預算提升至國內生產總值的 2.6%，對住房建設領域投入 390 億英鎊等。在這份重建藍圖中，推動經濟成長被列為首要任務。

在大規模財政支持的推動下，英國經濟出現回升跡象。今年第一季年增 0.7%，創 2024 年首季以來最快季增表現，通膨率也從去年的兩位數回落至今年 5 月的 3.4%。服務業和整體經濟活動也明顯復甦。

根據標普全球發布的數據，6 月英國服務業採購經理人指數 (PMI) 從 5 月的 50.9 升至 52.8，綜合 PMI 也從 50.3 升至 52.0，均穩定維持在擴張區間。

然而，英國政府在竭力兌現大選承諾的同時，正面臨龐大的財政缺口和複雜的利益格局。施凱爾的改革步履維艱，其中稅改計畫更是飽受爭議。此次稅改主要集中在兩方面：一是擴大個人所得稅的徵稅範圍，非本地居民在英國居住滿 4 年後，其全球收入和資本收益將納入徵稅；二是遺產稅全球徵收，過去 20 個納稅年度中有 10 年在英國居住的非本地居民，去世時其全球資產將計入遺產稅基數，最高稅率達 40%。這意味著，不僅在英國累積的財富需要繳稅，海外資產甚至世代相傳的家族財富也難以倖免。

此外，政府還提出一系列再分配改革措施，包括取消非英國定居者的稅收特權，對私立學校徵收增值稅，取消農民的遺產稅豁免，以及緩解房東與租戶之間的權力不平衡等。企業和富人首當其衝。

英國財政大臣 Rachel Reeves 表示，企業跟富人必須承受約 400 億英鎊的增稅，以保障國民保健制度 (NHS) 運作，並填補保守黨留下的財政大洞。

在不少富裕階層看來，工黨稅改已經超越了公平課稅的範疇。他們批評政府沒有透過吸引投資、擴大經濟活動來拓寬稅基，而是依賴提高稅率、擴大徵收範圍向富人施壓，損害了英國作為全球財富中心的吸引力。

根據投資移民顧問公司 Henley & Partners 預測，到 2025 年，英國可能淨流失約 1.65 萬名可投資資產超過 100 萬美元的高淨值人士。

另一方面，政府試圖透過削減開支來緩解壓力的計畫也屢屢受挫。去年提出的削減老人冬季暖氣補貼的提議被迫放棄，削減殘障福利的法案也因黨內反對撤回，財政大臣甚至在英國下議院的首相質詢環節當眾落淚。

外界認為，工黨在如何應對英國嚴重的收入和財富差距問題上始終態度曖昧，如果不正面挑戰精英階層，這些社會裂痕將難以彌合，但施凱爾政府顯然選擇迴避這個棘手問題。

工黨黨內圍繞是否徵收財富稅、擴大再分配等議題分歧明顯，既惹惱了右翼，又難以取悅左翼，不免令許多本已觀望的選民覺得政府缺乏方向感，工黨處境也因此變得糟糕。

在工黨執政一周年之際，多家媒體回顧了工黨政府及施凱爾的執政經驗。一年多前的英國國會下院選舉中，工黨以壓倒之勢贏得勝利，反映出民眾對於改變現狀的迫切期待，但在執政滿一周年之後，工黨仍在執政方向上左右搖擺，無法大幅改善英國經濟和民生，使其深陷信譽危機。

根據目前輿論，施凱爾的改革似乎未贏得英國民眾的廣泛認同。英國 YouGov 一項民調顯示，超過四成的受訪者認為工黨上台後「毫無建樹」。與剛上任時的聲望高漲相比，如今工黨政府的民調支持率已顯著回落。

《彭博資訊》報導指出，施凱爾面臨的一大難題是，政治紛擾讓選民忽略了生活中的潛在改善，而政策從規劃、實施到對經濟產生預期影響具有滯後性。

英國《金融時報》則指出，仍在尋找執政方向的工黨陷入內部分裂，不少議員直言施凱爾「犯錯太多」。

兩位工黨資深議員對英國《天空新聞網》表示，除非工黨在明年 5 月地方選舉中表現強勁，否則施凱爾很可能會下台。