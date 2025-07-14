search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報5582.59點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間14日09:43，費城半導體下跌113.7點（或2%），暫報5582.59點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.87%
  • 近 1 月：+11.42%
  • 近 3 月：+42.73%
  • 近 6 月：+13.47%
  • 今年以來：+14.38%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌5.34%；英特格(ENTG-US)下跌3.18%；安謀控股公司(ARM-US)下跌3.11%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.96%；泰瑞達(TER-US)下跌2.84%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體5628.97-1.18%
美光科技118.69-4.69%
英特格85.71-2.14%
安謀控股公司141.8676-2.79%
Onto Innovation Inc.98.67-3.04%
泰瑞達94.7-2.42%

延伸閱讀



Empty