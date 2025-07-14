盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報5582.59點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日09:43，費城半導體下跌113.7點（或2%），暫報5582.59點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.87%
- 近 1 月：+11.42%
- 近 3 月：+42.73%
- 近 6 月：+13.47%
- 今年以來：+14.38%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領跌。美光科技(MU-US)下跌5.34%；英特格(ENTG-US)下跌3.18%；安謀控股公司(ARM-US)下跌3.11%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.96%；泰瑞達(TER-US)下跌2.84%。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 快扣(FAST-US)大漲5.08%，報45.47美元
- 盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.19%，報352.48美元
- 盤中速報 - 美光科技(MU-US)大跌5.06%，報118.23美元
- 盤中速報 - 費城半導體大跌1.03%，報5637.88點
下一篇