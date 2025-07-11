鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-07-11 10:40

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中國永磁稀土類股今 (11) 日在 A 股強勢領漲，北方稀土(600111-CN) 早盤亮燈漲停，盛和資源漲逾 6%，中國稀土跟漲超 4%，有色龍頭 ETF 場內價格漲幅一度突破 1%，該 ETF 自 4 月 8 日階段性低點以來累計上漲 19.14%，跑贏同期滬指 13.34% 及滬深 300 指數的 11.72%。

漲價+利潤逾18倍！北方稀土連2天漲停帶領概念股攀高 有色龍頭ETF反彈逾19%逼近牛市（圖：Shutterstock）

市場關注焦點集中在稀土龍頭企業的績效表現與價格走勢。北方稀土與包鋼股份昨 (10) 日晚間最新公告顯示，第三季稀土精礦關聯交易價格調整為不含稅每噸 19109 元(人民幣，下同)，較第二季上漲 1.5%。

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值得關注的是，北方稀土周三 (9 日) 發布的財測數據顯示，該公司上半年歸母淨利潤預計達 9-9.6 億元，年增率介於 1882.54% 至 2014.71% 之間，扣非淨利增幅更高達 5538.33% 至 5922.76%，展現出強勁的獲利彈性。

政策層面釋放正向訊號。市場監管總局與工信部聯合印發《計量支撐產業新質生產力發展行動方案 (2025-2030 年)》，明確提出要加強稀土功能材料等關鍵領域的計量測試能力建設，推動新材料產業基礎能力提升。該政策被市場解讀為對稀土戰略性資源地位的進一步強化。

機構普遍看好產業前景。光大證券指出，隨著海外補庫需求釋放，加上國內新能源車銷售旺季到來，稀土價格可望持續漲勢。該券商預測，2027 年全球新能源汽車領域對高性能釹鐵硼的需求將達 6 萬 9452 噸，年複合成長率達 24.48%。

國泰君安證券認為，目前稀土類股正處於上漲第二階段，後續內、外盤價格共振將推動產業進入業績與估值雙升的第三階段。

中國在全球稀土產業鏈中佔據核心地位。作為不可再生的戰略資源，稀土分為輕稀土和中重稀土兩大類，其中離子型重稀土主要分佈在中國江西、福建等地，佔全球儲量的 80% 以上。

中信證券分析指出，新能源汽車、消費電子等傳統需求持續成長，加上機器人、低空經濟等新興領域拓展，稀土產業供需格局正迎來重要轉折點。

國投證券尤其看好下半年稀土投資機會，認為在出口放寬、需求成長及供給剛性的多重因素作用下，稀土價格可望開啟新一輪上漲週期。