鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-11 10:00

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滙豐 (HSBC) 出具最新研究報告指出，阿里巴巴(09988-HK)(BABA-US) 將在未來數月持續增加對外送及即時零售業務的投資力度，儘管此舉將導致短期獲利承壓，但維持「買入」評等，ADR 目標價從每股 176 美元下調至 150 美元，較目前股價 107.99 美元仍有近 39% 的上漲空間。

虧損換成長！滙豐：阿里巴巴會繼續為外賣大戰燒錢 9月投資高峰將至 但股價已觸底（圖：Shutterstock）

HSBC 表示，阿里巴巴打算透過激進補貼策略搶佔市場份額。自 7 月 2 日推出總額 500 億元人民幣的外送補貼計畫後，預計 2026 財年外送業務單均虧損將達 2.7 元人民幣，即時零售業務單均虧損 3.7 元人民幣，投資高峰將出現在 9 月季度，隨後在 2026 財年下半年逐步恢復正常化。

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值得注意的是，雖然阿里在外賣「燒錢大戰」中起步較晚，但其市占率已從去年的 20% 快速提升至 2025 年 7 月的 36%，顯著縮小了與美團 55% 市佔有率的差距。

HSBC 還將阿里巴巴 2026-2028 財年營收預期調高 3% 至 8%，主要反映即時零售及外送訂單量的加速成長，但同時將獲利預期下調 7% 至 22%，預計本地生活服務業務整體虧損將達 550 億元。

過去一個月，阿里巴巴股價累計下跌超過 14%，反映出市場對獲利調整的預期已基本消化。

在核心業務方面，HSBC 特別看好阿里巴巴雲端運算業務的發展前景，2026 財年雲端營收將實現超過 20% 的年增速，主要受惠於強勁的 AI 需求推動。儘管雲端業務毛利率可能出現季度波動，但有望維持在較高水準。

IDC 數據顯示，阿里巴巴在生成式 AI 基礎設施即服務 (GenAI IaaS) 市場以 23.5% 市占率位居第一，隨著 2024-27 年該市場年複合成長率 (CAGR) 預計超過 60%，阿里憑藉自身領先的基礎設施規模和產品能力將持續受益。

財測數據也顯示，阿里巴巴將於 8 月公佈的 2026 第一財季業績，銷售收入料將年增 4%，其中客戶管理收入 (CMR) 成長 11%，雲端運算收入成長 23%，但受食品外賣及即時零售投資影響，調整後 EBITA 預計年減 15% 至 383 億元人民幣，利潤率收窄至 15%。