夏季愈來愈長！優衣庫涼感衣大賣 有望助母公司年獲利創新高

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-11 04:25

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據《金融時報》周四 (10 日) 報導，優衣庫母公司迅銷（Fast Retailing) 表示，全球消費者因應更長、更熱的夏季而搶購輕薄服飾，這股趨勢有助這間亞洲最大服飾零售商朝年度獲利新高邁進。

優衣庫母公司迅銷受惠夏季服飾熱賣，有望達成年度獲利新高。(圖:Shutterstock)

迅銷指出，由於歐洲、亞洲和美國出現異常早期熱浪，消費者提前購買夏季服飾。優衣庫因應趨勢變化，增加全年可銷售服飾的庫存，同時開發 AIRism 涼感面料或輕薄抗 UV 服飾等特殊商品線。

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迅銷財務長 Takeshi Okazaki 在財報電話會議上表示，這個趨勢似乎是全球性的

截至 5 月的三個月，迅銷淨利年減 9.7% 至 1,055 億日圓 (7.2 億美元)，但營收年增 7.7% 至 8,260 億日圓。公司仍有望達成史上最佳年度表現，預期淨利 4,100 億日圓，較 2024 財年成長 10%。

Okazaki 表示，歐洲人已更習慣炎熱白天和寒冷夜晚，傾向穿著薄層休閒外套，這股趨勢隨著天氣變化加劇而擴散到亞洲。因此，優衣庫和 GU 門市大量囤積全年商品，以因應天氣變化。

唯一例外是中國市場，「低迷」的消費需求嚴重拖累業績，導致營收下跌 5%。優衣庫已停止在中國擴店，改採「汰舊換新」政策，關閉獲利較差門市，在高級地段開設大型店面。