鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-07-10 14:40

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知名巧克力製造商費列羅 (Ferrero) 正接近以 30 億美元的價格收購麥片品牌 WK Kellogg(KLG-US)，此消息一出，WK Kellogg 的股價周三盤後飆升高達 50%。這項交易可能最快於本周敲定。

麥片巨頭WK Kellogg股價飆漲五成 傳費列羅將收購 (圖:shutterstock)

WK Kellogg 旗下擁有包括 Froot Loops、Frosted Flakes、Raisin Bran 和 Corn Flakes 等多個家喻戶曉的麥片產品。

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WK Kellogg 於 2023 年從家樂氏 (Kellogg) 分拆出來，成為一家獨立的上市公司。WK Kellogg 自分拆以來，銷售額一直在萎縮。在截至 3 月的最新一季，WK Kellogg 的淨銷售額為 6.63 億美元，較上年同期下降 6%。每股收益從上年同期的 37 美分降至 20 美分。

而家樂氏的零食部門則更名為 Kellanova，並於去年被 M&M 的母公司瑪氏 (Mars) 以 359 億美元收購。此次費列羅對 WK Kellogg 的潛在收購，將是家樂氏集團繼分拆及零食業務出售後，又一重大動向。

這項收購也將是費列羅擴大其在北美市場影響力的最新一步。這家始於 1940 年代義大利的家族企業，已在 2022 年收購了美國冰淇淋公司 Wells Enterprises(擁有 Blue Bunny) 和雀巢的美國巧克力業務。費列羅在其最新財政年度報告的營收為 184 億歐元。