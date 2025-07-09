盤中速報 - RAY大漲11.2%，報2.492美元
鉅亨網新聞中心
RAY(RAY)在過去 24 小時內漲幅超過11.2%，最新價格2.492美元，總成交量達0.18億美元，總市值6.69億美元，目前市值排名第 51 名。
近 1 日最高價：2.536美元，近 1 日最低價：2.178美元，流通供給量：267,648,553。
Raydium是Solana上的一家綜合型DEX，他擁有掛單交易、AMM機制、流動性挖礦、IDO、NFT多項功能。 跟大多數DEX一樣，用戶可以在Raydium上提供流動性進行挖礦。 同時Raydium也使用了Serum所提供的掛單交易模式，透過圖表可以更直觀的監控報價，而通過限價單的方式以獲得更好的交易價格。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.73%
- 近 1 月：-8.23%
- 近 3 月：+30.72%
- 近 6 月：-52.93%
- 今年以來：-54.29%
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