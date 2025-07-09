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鉅亨速報

盤中速報 - FIS大漲17.09%，報0.1329美元

鉅亨網新聞中心


FIS(FIS)在過去 24 小時內漲幅超過17.09%，最新價格0.1329美元，總成交量達0.33億美元，總市值0.15億美元，目前市值排名第 198 名。

近 1 日最高價：0.1559美元，近 1 日最低價：0.1117美元，流通供給量：113,257,850。

據調查，FIS幣是一個代幣，StaFi是一種DeFi協議，可釋放抵押資產的流動性。用戶可以通過StaFi抵押合約來抵押PoS代幣(例如DOT，FIS等)，並獲得rToken(例如rDOT，rFIS等)作為回報，這些代幣可用於交易以對沖市場波動，同時仍可獲得抵押收益。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+59.61%
  • 近 1 月：+3.04%
  • 近 3 月：+11.00%
  • 近 6 月：-71.49%
  • 今年以來：-74.50%

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