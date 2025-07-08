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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報5596.92點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間08日09:41，費城半導體上漲55.72點（或1.01%），暫報5596.92點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.1%
  • 近 1 月：+9.99%
  • 近 3 月：+49.97%
  • 近 6 月：+6.31%
  • 今年以來：+11.27%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲2.64%；連貫(COHR-US)上漲2.5%；格羅方德(GFS-US)上漲2.49%；超捷國際(MCHP-US)上漲2.39%；英特爾(INTC-US)上漲2.34%。

部分成分股表現相對疲軟，台積電ADR(TSM-US)下跌0.33%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.18%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5642.001.82%
美光科技124.33+3.68%
連貫90.1101+2.34%
格羅方德41.31+6.06%
超捷國際74.42+4.11%
英特爾23.295+5.89%
台積電ADR228.87-0.13%
艾司摩爾795.19+1.29%

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