盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報5596.92點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日09:41，費城半導體上漲55.72點（或1.01%），暫報5596.92點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.1%
- 近 1 月：+9.99%
- 近 3 月：+49.97%
- 近 6 月：+6.31%
- 今年以來：+11.27%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲2.64%；連貫(COHR-US)上漲2.5%；格羅方德(GFS-US)上漲2.49%；超捷國際(MCHP-US)上漲2.39%；英特爾(INTC-US)上漲2.34%。
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