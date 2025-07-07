振大環球6月營收年增5成 產能滿載將延續到Q4

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-07-07 20:56

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成衣代工廠振大環球 (4441-TW) 今 (7) 日公告 6 月營收 7.43 億元，年增 83.70%，上半年營收達 34.25 億元，年增 50.83%，目前訂單能見度已看到年底，第三季產能滿載且延續到第四季，公司對全年成長雙位數以上充滿信心。

振大環球馬達加斯加廠。(圖：振大環球提供)

振大環球表示，上半年營收若以美元計價來看，年增幅度達到 100%，而針對近期台幣快速升值，公司收付款以美元計價為主，具備自然避險效果，亦持續調整美元部位，目前淨曝險部位不到 1 成，有效平衡短期波動風險。

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振大環球認為，雖第二季需認列一次性的評價匯損，但基本面獲利穩健，可降低對整體獲利衝擊，且未來在訂單與出貨動能強勁下，將能稀釋匯損影響。

地緣貿易方面，振大環球指出，美越近期達成貿易協議，越南輸美關稅由先前的 46% 降至 20%，對紡織產業構成重大利多，公司亦將於關稅敲定之後，即刻啟動海外產能再配置計畫，積極擴大在關稅有利地區的產線布局。