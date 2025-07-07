鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-07 19:26

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第一金控 (2892-TW) 今（7）日公布 6 月自結盈餘和上半年獲利數字，6 月稅後盈餘 27.01 億元，月增 35.0%。累計今年上半年稅後盈餘達 139.46 億元，年增 1.6%，每股稅後盈餘（EPS）為 0.99 元。主要受惠於銀行子公司的金融交易利得上揚，第一金證券的投資收益帶動獲利，及第一金人壽的準備金釋出等利多。

子公司獲利齊揚 第一金上半年賺逾139億年增1.6% EPS逼近1元 。（鉅亨網資料照）

第一金控月報指出，藉由主要子公司穩健的獲利表現，及台灣金聯挹注一次性股利收入帶動下，第一金 6 月份盈餘提高至 27 億元，月增 35.0%。累計稅後淨利達 139.46 億元，年增 1.6%，每股稅後盈餘為 0.99 元。

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第一銀行由於股利及換匯交易 (SWAP) 帶動，金融交易利得成長，單月盈餘升至 25.22 億元，月增 9.4%。核心業務方面，淨利收及手續費收入亦保持穩定。單月較高之提存拉升覆蓋率至 843.19%，逾放比下降 1bp 至 0.16%。累計稅後淨利達 138.07 億元，年增 7.9%。

第一金證券自營部投資獲利增加帶動單月盈餘上揚，達 1.38 億元，月增 288.1%。累計稅後淨利達 2.98 億元，年減 56.5%。