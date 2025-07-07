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奇鋐AI伺服器水冷產品出貨旺 6月營收首次突破百億關

鉅亨網記者劉玟妤 台北


散熱廠奇鋐 (3017-TW) 受惠 AI 伺服器與 ASIC 水冷產品出貨旺，今 (7) 日公告 6 月營收達 106.06 億元，年月雙增，其中年增超過 7 成，單月營收首次突破百億元，連續 5 個月創下歷史新高紀錄。 

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奇鋐AI伺服器水冷產品出貨旺，6月營收首次突破百億關。(圖：shutterstock)

奇鋐 6 月營收 106.06 億元，月增 7.3%，年增 76.4%；第二季營收 295.94 億元，季增 26.8%，年增 79.5%；累計今年上半年營收 529.27 億元，年增 66.48%。 


法人指出，奇鋐 ASIC 伺服器出貨逐季成長，加上輝達 (NVDA-US)GB200 良率轉佳，而奇鋐水冷板出貨份額提升，儘管第二季匯率波動大，對奇鋐營收影響不大，推升第二季營收達 295.94 億元，年增近 8 成。 

展望後市，董事長沈慶行先前提到，隨著輝達 GB300、Rubin 等產品線陸續導入水冷散熱，認為在 AI 伺服器與 ASIC 產品帶動下，預期明後年水冷相關產品出貨將大幅成長。 

此外，奇鋐目前已加碼投資越南，在當地購置 20 萬平方米的土地準備擴建，且 3 棟新廠已開工，若後續需求持續提升，不排除進一步擴產。 

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奇鋐AI伺服器水冷散熱營收

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