台灣高鐵完成巡軌 上午9點40起全線恢復營運

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-07-07 09:38

‌



丹娜絲颱風雨勢和風勢影響均遠超氣象預估，不過台灣高鐵 (2633-TW) 今 (7) 日已完成巡軌作業，經確認各項設施、設備安全檢查無虞後，於上午 9 點 40 分起全線恢復營運。

高鐵完成巡軌，全線恢復營運。(鉅亨網資料照)

高鐵說明，風災應變期間，高鐵嘉義至台南多處路段於 6 日深夜遭異物入侵，影響 3 班次列車正常供電，但在維修人員搶修下，重新投電成功，最終順利將旅客送達目的地。

‌



高鐵今日上午 9 點 40 分起營運模式調整為，自南港站 (南下) 及左營站 (北上)，每小時分別發出 3 班每站停靠的全車自由座列車 (商務車廂除外)，端點站發車時刻均為整點、20 分和 40 分。

同時，台中站將於 9 點 40 分、10 點和 10 點 20 分，共加開 3 班次北上全車自由座列車 (商務車廂除外)、停靠沿途各站；另於 9 點 40 加開一班南下全車自由座列車 (商務車廂除外)，同樣停靠沿途各站，以加強服務自台中站出發的旅客。