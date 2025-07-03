鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-03 15:43

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西藏精神領袖達賴喇嘛 2 日宣布，宣布將延續轉世制度，並指定唯一有權認定轉世靈童的單位。中國外交部回應稱，達賴喇嘛的轉世靈童必須遵守中國法律法規以及宗教儀軌和歷史定制，在中國境內產生。

達賴喇嘛宣布延續轉世由「唯一單位認定」中國外交部回應。(圖:shutterstock)

達賴喇嘛將在 6 日迎來 90 歲生日，他透過影片表達想法，並由其辦公室發布對外聲明。西藏宗教高層 2 日起在印度北部山城達蘭薩拉舉行 3 天會議；達賴明確表達轉世意願後，他們可望在會議期間討論相關事宜。

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達賴喇嘛強調，達賴喇嘛甘丹頗章基金會將是唯一有權認定轉世靈童的單位，中國、其他單位或任何人都無權干涉轉世事務。

對達賴後繼者事宜，中國外交部發言人毛寧當天回應，轉世活佛是藏傳佛教獨特形式，達賴等活佛的轉世需經由中國中央政府批准；中國政府奉行宗教信仰自由，達賴轉世程序需遵守在中國尋訪和認證靈童，經由金瓶掣籤和中央批准，依循中國法規和宗教儀式及歷史傳統。

達賴喇嘛表示，他 2011 年時就在西藏宗教領袖會議對藏人、藏傳佛教信徒及西藏、藏族相關人士提到，他 1969 年曾明言，「達賴喇嘛的轉世問題未來是否繼續存在，應由相關人士決定」。