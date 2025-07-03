創新金融跨大步！臺企銀攜手中國信託、財金公司推出「ATM跨行身分驗證」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-03 10:14

‌



臺灣企銀創新金融服務獲准試辦！臺灣企銀聯手中國信託銀行、財金公司推出「ATM 跨行身分驗證服務」，臺灣企銀客戶即日起，只須透過中信銀行 ATM，並於臺灣企銀行動銀行 APP 進行身分驗證後，即可完成申請網路銀行或重設網路銀行使用者名稱、使用者密碼，大幅提升便利性。

創新金融跨大步！臺企銀攜手中國信託、財金公司推出「ATM跨行驗證」。（圖：臺企銀提供）

過去民眾欲申請網路銀行或忘記網路銀行密碼，須備妥讀卡機及晶片金融卡於網路銀行線上申請專區申請，或是專程至銀行臨櫃辦理，現在客戶只要持臺灣企銀晶片金融卡，於中信銀行分行或 7-ELEVEN 中由中信銀行設置的 ATM 操作，簡單 3 步驟就能輕鬆完成辦理，省下繁瑣步驟。

‌



臺灣企銀說明，首先至中信銀行 ATM 插入臺灣企銀晶片金融卡，選擇「功能設定」項下「申請 / 重設網路銀行」並依 ATM 指示完成驗證後，列印紙本 QR Code 交易明細表；接著下載並開啟臺灣企銀行動銀行 APP，於登入頁面選擇「申請網銀 / 忘記使用者名稱、密碼」並掃描 QR Code 後進入申請頁面；最後在臺灣企銀申請頁面驗證完畢後，即可進行申請網路銀行及重設網路銀行使用者名稱、使用者密碼，解決客戶無讀卡機或無法親臨分行辦理的痛點。

臺灣企銀積極發展數位服務優化客戶體驗，繼 2023 年 8 月領先業界與中信銀行合作推出「QR Code 跨行無卡提款服務」，隔 (2024) 年攜手財金公司提供客戶可至全台逾 2 萬台 ATM 使用 QR Code 無卡提款服務。