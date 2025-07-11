以彩券業「智庫」自許：彩券永續發展協會今成立 台科大教授劉代洋獲選理事長

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-11 17:16

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適逢今年 9 月行政院運動部將成立，為推動公益彩券與運動彩券的制度健全與永續發展, 由產學共同籌備多時的「彩券永續發展協會」，今 (11) 日舉行成立大會、第一屆會員大會與理監事會議，協會由臺灣科技大學名譽教授劉代洋領銜籌組, 並獲得各界廣泛支持, 獲選為第一屆理事長。

以彩券業「智庫」自許：「彩券永續發展協會」今成立，台科大教授劉代洋(中)擔綱理事長。（圖：協會提供）

大會邀請財政部國庫署署長陳柏誠、教育部體育署主任秘書呂忠仁、台灣彩券公司董事長黃志宜、台灣運動彩券公司董事長陳立白、總經理林博泰、希臘 Intralot 台灣分公司總經理 ThomasYang, 以及日本松村顧問有限公司社長松村勳等產官學界重量級人士蒞臨會場，見證台灣彩券業發展邁向新的階段。

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台灣運彩總經理林博泰表示，常榮幸能夠見證「彩券永續發展協會」的啟動，這是各界期盼已久的重要里程碑。回顧來時路，他在公益彩券的 7 年期間，受到劉代洋的引領與影響，劉不僅是彩券領域的重要推手，更是台灣公益彩券制度的奠基者。

林博泰指出，運彩已是第三屆第一年，吸引許多國家來台灣取經，包括日本也與我們密切交流，台馬也成為國際委員會的一員，未來台灣運彩將有機會參與日本的運彩發展，這一切都要感謝劉代洋當年的遠見與規劃。彩券制度不屬於任一機構，而是國家的資產。彩券制度應有一個長期穩定的架構，支持並樂見「彩券永續發展協會」的成立。

劉代洋長期關注彩券業發展與社會責任議題, 投入協會籌備工作已歷時一年，他於致詞表示，協會宗旨在於建構一個結合政策研究、專業訓練與國際交流的跨領域平台, 擔任台灣彩券業發展的重要智庫, 致力於推動彩券領域的教育訓練、ESG 導入、科技創新、責任博彩與公益推廣等多項業務。協會同時也將積極與國外彩券組織建立策略聯盟, 為台灣彩券業的國際化打下堅實基礎。

劉代洋表示，彩券制度發展的背後, 代表的不僅是經濟產值, 更是社會責任的實踐。希望透過協會的設立, 連結政府、業界與學術界的力量, 打造一個既具前瞻性也落實社會責任的產業發展平台。未來該協會將致力於推動人才培育、制度研究與國際對話, 幫助台灣的彩券業能在全球趨勢中穩健前行、回饋社會、成就公益。