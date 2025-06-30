search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

邑錡今年三大業務焦點之一的新縮時攝影產品攜手群光在台上市

鉅亨網記者張欽發 台北


光學概念大廠邑錡 (7402-TW) 今 (30) 日宣布攜手台灣總代理群光 (2385-TW) 推出最新產品 4K Wi-Fi 建築縮時相機套組，以 4K 高解析、Wi-Fi 遠端操控管理及永續能源設計理念，全面升級戶外縮時攝影體驗，並在電商通路同時推出。

cover image of news article
邑錡董事長陳世哲。(鉅亨網記者張欽發攝)

邑錡強調，新產品專為應對各種複雜的戶外拍攝環境而設計，能夠記錄難以被察覺的細節變化，並有效降低案場監督的頻繁到訪需求，讓專案進度追蹤更輕鬆。


邑錡自 2009 年推出全球首款單體式縮時相機以來，持續引領縮時攝影技術的發展。至今邑錡已在全球銷售超過 100 萬台縮時相機，從簡易上手的基本款到 USB 線控的專業版建築套組，邑錡持續精進產品性能，以滿足各類用戶的需求。此次推出的新產品結合先進的成像元件與直覺化設定流程，成為高標準專案的終極 4K & Wi-Fi 遠端操控縮時攝影解決方案。

邑錡 2025 年布局明確，包括自有品牌 OBM 縮時攝影產品、創新 ODM 及軍工產品三大業務可望同步發力，同時切入機器人視覺 AI 應用。邑錡自有品牌 4K 雲端縮時相機於今年 1 月底陸續出貨。新款產品具備高度整合的雲端遠程操控及 AI 分析功能，有望大幅拓展創新應用市場, 目前預接訂單狀況樂觀, 將挹注品牌營運再創高峰。

邑錡在軍工產品領域則積極布局微光夜視產品，產品已獲政府高層重視並努力與使用單位洽談規格需求。此外，無人機載具與三光相機開發也正快速推進，並已攜手雷虎科技 (8033-TW) 申請經濟部專案補助，預計第二季進行產品測試驗證。

在邑錡創新 ODM 方面, 美國教育智慧裝置及微光航海影像裝置出貨穩定，同時歐洲醫療裝置新專案也將邁入量產階段，持續提供營運基礎。

同時，邑錡深化全球布局。邑錡也同步投入低功耗影像模組、SaaS 雲端解決方案與 Edge AI 機器人視覺開發，致力打造具競爭優勢的新世代產品，為營運注入全新成長動能。

邑錡BCC5000 4K Wi-Fi 建築縮時相機套組正式在台銷售。(圖：邑錡提供)
邑錡 BCC5000 4K Wi-Fi 建築縮時相機套組正式在台銷售。(圖：邑錡提供)

邑錡對去年盈餘配發案每股現金股利元 1.8 元，在 7 月 7 日除息交易，，股息將預計在 7 月 31 日發放；邑錡 2025 年第一季營收 1.26 億元，毛利率爲 38.75%，稅後純益 1472 萬元，每股純益 0.42 元。

文章標籤

邑錡群光縮時攝影軍工

相關行情

台股首頁我要存股
邑錡81.4-1.21%
群光130-0.76%
雷虎59.6-1.81%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
雷虎

84.62%

勝率

#指標剛跌破

偏弱
雷虎

84.62%

勝率

#波段回檔股

偏弱
雷虎

84.62%

勝率

#散戶進大戶拋

偏弱
群光

92.86%

勝率

延伸閱讀



Empty