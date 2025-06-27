鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-27 14:40

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中國智慧手機製造商榮耀 IPO 上市進程迎來最新進展，根據中國證監會網路辦事服務平台 (試運行) 資訊顯示，榮耀終端股份有限公司已獲得上市輔導備案，輔導券商為中信證券，輔導期間從 2025 年 6 月持續至明年 3 月，這一進展標誌著 A 股市場有望迎來「AI 終端生態第一股」。

中國「AI終端生態第一股」來了！榮耀IPO獲證監會輔導備案 明年3月衝刺上市（圖：Shutterstock）

綜合《證券時報》、《滾動消息》等陸媒報導，榮耀的上市籌備早有鋪墊。公開資料顯示，榮耀成立於 2020 年 4 月 1 日，註冊資本 322.39 億元 (人民幣，下同)，法定代表人為吳暉，所屬產業為電腦、通訊及其他電子設備製造業，控股股東為深圳市智信新資訊科技有限公司 (直接持股比例 49.55%)。

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2024 年以來，公司先後完成股改、多輪融資及高層調整，榮耀終端有限公司去年 12 月 28 日正式更名為「榮耀終端股份有限公司」，並宣佈適時啟動 IPO。

2024 年，榮耀終端有限公司在一級市場獲中國移動、中國電信、中金資本等機構參與融資，市場傳聞 Pre-IPO 估值達 2000 億元 (未經官方證實)。今年 1 月，創辦人趙明因健康原因卸下執行長一職，隨後中國區 CMO 薑海榮、銷售部部長鄭樹寶等高管陸續離職，華為前「悍將」李健接棒。

李健上任後，榮耀加速向 AI 終端生態轉型，內部組織架構調整顯著，開放 38 個關鍵管理職缺公開競標，24% 參與者為 90 後，另新增 AI 新產業部門，將 AI 研發列為一級部門，目前 AI 與軟體部門員工達 2600 人，累計投入研發資金超 100 億元，擁有超 2100 項 AI 專利。

業務邊界亦持續擴展，400 系列發佈會上，榮耀宣布進軍機器人領域，成立新產業孵化部，下設具身智慧、數據、互動安全、動力總成、仿生本體五大實驗室，現正招募演算法工程師、AI 架構師等專業人才。同時，新一代折疊螢幕旗艦手機 Magic V5 將於 7 月 2 日發佈，宣稱將成為「全球最輕薄折疊旗艦手機」，並搭載業界領先的 AI 智能體技術。

業績表現更為 IPO 增添底氣。榮耀過去一年在拉丁美洲、中東非、亞太等地區市場增長均超 50%，東南亞增速更突破 100%，其中東南亞市場今年前 4 月成長 66%，中東非地區兩年成長 4 倍。

分析師指出，榮耀上市不僅是自身資本化的重要一步，更有望激起 A 股市場科技股的創新活力。

根據深圳市場監督管理局資料顯示，榮耀股東涵蓋深圳國資、京東方、中金、中國移動、中國電信、國信資本等 20 餘家機構，類型包括地方國資、產業鏈供應商、央企運營商、經銷商及第三方資本。

市場研究機構 Canalys 數據顯示，榮耀 2024 年全球安卓 AI 手機出貨量排名第五，僅次於三星，且擁有第二高的平均售價 (ASP)。

今年 3 月，李健提出「阿爾法策略」，宣布未來五年將投入逾百億美元建設 AI 生態，目標是將榮耀從智慧手機製造商轉型為「全球領先的 AI 終端生態公司」。

李健此前受訪時曾指出，AI 的價值在於「解決問題」，需要透過產品落地讓用戶日常使用，才能釋放技術潛力。