鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-27 15:30

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香港特區政府周四 (26 日) 發布《香港數位資產發展政策宣言 2.0》，標誌著這座國際金融中心在打造全球數位資產中心的征程上邁出關鍵一步。這份文件不僅是 2022 年首份宣言的深化，更以四大突破性舉措重塑產業規則，展現其爭奪全球數位資產話語權的決心。

邁出​​「全球數位資產中心」關鍵一步！香港發布宣言2.0 四大戰略重塑全球金融新秩序​

這項政策宣言的首要動作是正名定調，將「虛擬資產」正式更名為「數位資產」。這個術語迭代絕非簡單的語言調整，而是對資產本質的重新定義，強調其作為可交易、具有真實價值的資產屬性，涵蓋代幣化現實資產與穩定幣等更廣泛範疇。

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香港此舉既與國際金融市場認知接軌，也引導大眾與投資人跳脫「投機炒作」的刻板印象，轉向關注區塊鏈技術支撐下的實體資產映射與創新應用。從政府文件到市場溝通，這套統一的話語體系為後續政策實施也奠定認知基礎。

另一項核心舉措是推動代幣化政府公債發行進入常態化軌道。繼兩批總額 68 億港元的綠色債券概念驗證後，香港宣布將此類債券標準化為常規融資工具。透過主權信用背書，代幣化債券不僅為市場提供低風險、高流動性的核心資產，更以區塊鏈技術展示結算效率提升、成本降低的實踐價值。

在釋放實體經濟潛能方面，政策宣言展現出更大魄力。透過全面支持現實世界資產 (RWA) 代幣化，香港瞄準全球數兆美元級流動性不足的資產市場。房地產、大宗商品、非上市股權等傳統資產將透過區塊鏈技術實現所有權分割與交易流程簡化，同時藉助智慧合約自動化合規檢查與收益分配。

為此，香港政府承諾修訂稅法，豁免代幣化 ETF 印花稅及符合條件的數位資產交易利得稅，並推動黃金、再生能源等資產類別的代幣化試點。由數碼港與投資推廣署組成的生態支持網絡，更吸引全球服務商進駐香港。

此外，穩定幣作為連結虛實經濟的橋樑，獲得前所未有的政策支持。針對穩定幣發行人監管制度將於今年 8 月 1 日正式實施，政府主動開放應用場景建議通道，探索稅費繳納、供應鏈金融等領域的試點。監理架構明確儲備資產管理、贖回機制等要求，既防範金融風險，也為穩定幣成為主流支付工具鋪路。此舉不僅提升跨境支付效率，更標誌著穩定幣從加密原生領域向主流金融基礎設施的關鍵跨越。

專家指出，香港四大政策形成「LEAP」策略綜效：透過法律優化奠定基礎，擴展代幣化產品豐富生態，推動應用合作連結虛實，培養人才與夥伴強化競爭力，其中代幣化政府債券的常態化發行具象徵意義，其主權信用背書與技術實踐為市場注入確定性；RWA 政策則以兆元級資產潛能構建生態護城河；穩定幣監管時間表與政府應用意向，則展現香港擁抱創新的清晰路線圖。

在這場全球數位資產競賽中，香港正以制度創新與科技落地「雙管齊下」突破傳統金融邊界。從革新一詞到資產上鍊，從稅收誘因到場景探索，政策宣言 2.0 不僅勾勒出數位資產中心的藍圖，更試圖定義未來金融基礎設施的標準。