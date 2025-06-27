9人退出！阿里巴巴合夥人縮減至17人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-27 08:08

‌



中國阿里巴巴集團 (09988-HK) (BABA-US) 周四（26 日）晚發布 2025 年度年報，合夥人總人數從上一年的 26 人減少至 17 人。

阿里巴巴合夥人縮減至17人。（圖：澎湃新聞）

據《藍鯨新聞》報導，這 17 人分別為：樊路遠、蔣凡、蔣芳、蔣江偉、劉振飛、馬雲、邵曉鋒、童文紅、蔡崇信、萬霖、王磊、聞佳、吳泳銘、吳澤明、俞思瑛、張建鋒、鄭俊芳。

‌



這 17 人都是更聚焦業務一線的負責人，核心管理層也進一步年輕化。

退出合夥人之列的人分別為：戴珊、方永新、彭蕾、宋潔、孫利軍、武衛、俞永福、張勇、朱順炎。

在退出者中，有人目前不在業務一線崗位，有人已經離開阿里巴巴。