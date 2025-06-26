卓揆：正研議「婚育宅」2027至2028年為社宅完工高峰

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-26 11:20

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「萬華安居」為國家住都中心首度採用預鑄工法興建的社宅，共計 300 戶，自 6 月 9 日開放申請以來，已吸引超過 2426 人申請，為供應量的 8 倍，行政院長卓榮泰昨 (25) 日出席萬華安居開箱活動，他除肯定「萬華安居」是「社宅的價格、豪宅的價值」，並並透露預計 2027 至 2028 年將迎來完工高峰，屆時將有更多高品質社宅陸續落成，以滿足多元族群的居住需求。

行政院卓榮泰（左1) 聽取國家住都中心董事長花敬群（執麥克風者）簡報。（直播截圖）

卓榮泰聽取國家住都中心董事長花敬群簡報，了解建築工法與附屬設施，並實地視察資訊管理系統、正壓風機、地震監測系統等防災設施，深入了解單人套房、二房型與三房型的設計與租金規劃。

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卓榮泰指出，「萬華安居」社宅導入資訊管理系統與防災設施，強化出入安全與建築結構穩定性，並採用預鑄工法與鋁模施工法，有效提升施工效率與品質，成功取得綠建築、智慧建築及耐震設計三大標章，展現政府對永續與安全的重視。

卓榮泰也回顧政府自 2016 年起推動社宅政策的歷程，預計至 2027 至 2028 年將迎來完工高峰，屆時將有更多高品質社宅陸續落成，提供包括外地就學、就業者及社會弱勢族群、警消人員等多元族群的居住需求。

針對未來政策方向，卓榮泰透露，內政部正研議「婚育宅」政策，鼓勵社宅住戶結婚生子，將提供更優惠的租金補貼。他強調，政府將持續以高品質、高效率的標準推動社宅建設與營運，滿足人民對居住的期待。

「萬華安居」為國家住都中心首度採用預鑄工法興建的社宅，共計 300 戶，自 6 月 9 日開放申請以來，已吸引超過 2426 人申請，申請人數為供應量的 8 倍，顯示民眾對高品質社宅的高度期待。