鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-26 10:20

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國泰君安國際 (01788-HK) 今 (26) 日在港股開盤飆漲 80% 後快速下挫至盤下，旋即又翻紅攀漲近 30%，延續昨日收漲近 200% 的漲勢，因國泰君安國際成為首家可提供全方位虛擬資產相關交易服務的香港中資券商。

國泰君安國際巨震後今續飆近30%！專家：獲批全牌照一小步 中資券商一大步

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東海證券指出，首家虛擬資產交易牌照獲批表明監管對業務的許可和支持態度，後續牌照的發放和業務的開展有望繼續催化類股行情，建議關注相關主題的配置機遇。

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這項突破並非偶然。自 2024 年起，國泰君安國際已前瞻佈局虛擬資產領域，先後推出 ETF 結構性產品、場外衍生性商品業務及代幣化證券分銷資格。此次牌照升級標誌著其正式打通「發行 - 交易 - 結算」循環生態，建構起覆蓋企業融資、二級市場及鏈上衍生品的綜合服務體系。

市場分析指出，該措施不僅打破國際投資銀行在數位金融領域的壟斷，也預示中資機構開始掌握產業標準制定權。

資本市場對此報以熱烈回應。除國泰君安國際外，金融科技類股集體爆發。香港證券 ETF 單日漲幅超 8%，四強國營銀行股價齊創新高，顯示資金正加速向數位金融賽道傾斜。

分析師認為，穩定幣業務可能催生新的估值模型。相較於傳統佣金收入，跨國支付結算帶來的潛在收益更具想像力。

渣打銀行預測，到 2028 年，全球穩定幣市場規模有望達到 2 兆美元，光是香港每年獲利空間將突破 200 億港元。

政策東風也為產業注入持續動能。香港證監會日前發布的年報披露，虛擬資產託管規模突破 51 億港元，代幣化貨幣基金資產管理量增加至 7.36 億港元。在「ASPIRe」監管路線圖指引下，香港已批准 11 家虛擬資產交易平台，另有七張牌照待發。

香港財政司司長陳茂波指出，數位資產去年貢獻 172 億港元銀行交易額，正重塑香港國際金融中心內涵。

隨著國泰君安國際等機構打通合規通道，穩定幣逐漸從邊緣金融工具轉向主流基礎建設。某區塊鏈企業負責人表示，這不僅是單一企業的勝利，更是中資陣營在數位金融規則制定中的關鍵落子。